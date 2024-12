Bambinaia ubriaca, bimba di 2 anni soccorsa dai carabinieri

Intervento fuori dall'ordinario per due carabinieri di Bressanone che, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno notato una donna, priva di coscienza, sdraiata sul marciapiedi in una zona centrale della città della Val d'Isarco.

Vicino a lei c'era una bambina di appena due anni, visibilmente spaventata.

Dagli accertamenti è poi risultato che la donna, una 55enne, era una bambinaia a cui la piccola era stata affidata. I militari, che erano fuori servizio, hanno preso in custodia la bambina e l'hanno accompagnata, insieme alla bambinaia, in caserma per ulteriori accertamenti.

La donna è stata successivamente portata al pronto soccorso dell'ospedale, dove gli esami hanno rilevato un tasso alcolemico superiore a 3 per mille ed è stata, quindi, denunciata per il reato di abbandono di minore e sanzionata per ubriachezza, mentre la bambina è stata riaffidata alla madre, accorsa rapidamente in caserma appena avvertita e fortemente scossa dall'accaduto.



