Truppe Alpine, presentato il CalendEsercito 2025

"Italia Liberata" è il titolo del CalendEsercito 2025, che è stato presentato oggi anche a Bolzano, a cura del Comando delle Truppe Alpine dell'Esercito.

Il Generale Michele Risi ha introdotto l'opera con la quale si chiude la trilogia storica iniziata con l'edizione 2023, raccontando alcuni fatti d'arme avvenuti tra l'armistizio dell'8 settembre 1943 e la Liberazione del Paese il 25 aprile 1945, citando anche il ruolo del Corpo degli Alpini in quel periodo.

Nel corso della presentazione moderata dal colonnello Mario Renna, sono stati rievocati i protagonisti di alcune importanti operazioni cui prese parte il ricostituito Esercito, compiute dal Corpo Italiano di Liberazione e dai Gruppi di Combattimento, illustrando anche le imprese e il coraggio dei Corpi e delle unità ausiliarie che parteciparono alla Resistenza, oltre al fondamentale contributo offerto dalla Forza Armata alla ricostruzione post bellica dell'Italia, in una prospettiva storica di ampio respiro.

L'evento ha avuto per relatori il Prof. Giuseppe Ferrandi, Direttore Generale del Museo Storico del Trentino e il Prof.

Luciano Bozzo dell'Università di Firenze e ha visto la presenza del Prefetto e del Questore di Bolzano, del rappresentante del Sindaco e di esponenti delle istituzioni civili e militari, oltre alle rappresentative delle Associazioni combattentistiche e d'arma.

"L'opera ha per obiettivo di diffondere - attraverso dodici episodi - la storia dell'impegno dell'Esercito per liberare il Paese, in vista del 25 aprile 2025, data dell'ottantesimo anniversario della proclamazione della Liberazione, un giorno che rappresenta una data fondamentale nella storia della Repubblica. Il 25 aprile costituisce infatti l'affermazione della democrazia e della libertà, la fine della guerra e la riconquistata indipendenza, un processo in cui l'Esercito fu parte attiva e fondamentale, dando prova di riscatto e di valore", così il generale Risi a margine dell'evento.

Il Calendario, disponibile in vendita nell'unico formato tradizionale da muro, anche quest'anno contribuirà a sostenere l'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell'Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) alla quale sarà devoluta una quota del ricavato delle vendite. L'Opera Nazionale assiste, attualmente, circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati nonché dei militari di truppa, a ciascuno dei quali eroga sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.



