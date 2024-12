Mondiale club: Trentino parte bene, 3-0 allo Shahdab

Esordio vittorioso per l'Itas Trentino nel Mondiale per club cominciato oggi sul parquet dell'Arena Sabiazinho a Uberlandia, in Brasile. Michieletto e compagni hanno battuto gli iraniani dello Shahdab Yazd per 3-0 (25-12, 25-22, 25.21). Migliori realizzatori per la squadra di via del Brennero sono stati Lavia con 12 punti e Michieletto con 10. Domani Trentino tornerà in campo per affrontare gli argentini del Ciudad di Buenos Aires.

L'Itas Trentino è all'11/a partecipazione al torneo iridato e ha già vinto cinque titoli mondiali per club: poker di fila dal 2009 al 2012 e poi nel 2018.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA