Sei mesi fa l'esplosione all'Aluminium con un morto e cinque feriti

L'incidente di Calenzano è avvenuto a quasi sei mesi di distanza dall'esplosione all'Aluminium di Bolzano che ha provocato un morto e cinque feriti. Il 21 giugno durante il turno di notte alle ore 0.30 i residente dei rioni limitrofi udirono una forte esplosione.

L'infortunio avvenne durante la fase di colatura e raffreddamento di alluminio fuso in uno stampo. Gli operai feriti furono portati nei centri grandi ustionati nel Nord Italia e in Baviera. Due giorni dopo morì Bocar Diallo, senegalese di 31 anni, che nell'incidente aveva subito ustioni sul57% del corpo. Prosegue l'inchiesta della Procura di Bolzano per stabilire le responsabilità del grave incidente. Attualmente risultano indagate sette persone e due aziende.



