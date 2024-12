Macchina esce di strada a Monguelfo, un ferito grave

Sulla strada statale della Val Pusteria all'altezza di Monguelfo in tarda mattinata si è verificato un grave incidente. Un altoatesino di 66 anni è rimasto ferito gravemente, è stato intubato e portato all'ospedale di Bolzano con l'eliambulanza Pelikan 2.

Stando alle prime informazioni la macchina è uscita di strada per cause in via di accertamento all'uscita ad est del tunnel della circonvallazione. Sono intervenuti anche un'ambulanza di soccorso, il medico d'urgenza, i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno aperto un'indagine sulle cause dell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA