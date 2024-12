In fiamme malga Zirago al Brennero, intervento difficile

I vigili del fuoco di Colle Isarco sono intervenuti ieri seri, intorno alle ore 19, per un incendio impegnativo sulla malga Zirago al Brennero. Nonostante le condizioni difficili date dalla posizione e dalla neve presente i pompieri sono riusciti a circoscrivere e spegnere l'incendio.

Il veloce intervento ha permesso di evitare che l'incendio si propagasse ad altre parti dell'edificio. L'acqua utilizzata per spegnere è stata prelevata con più autobotti ed è stata stesa una lunga linea per l'approvvigionamento idrico, informano i vigili del fuoco.



