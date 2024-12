Anef, Asat, maestri sci e carabinieri per sicurezza delle piste

Valorizzando la campagna già lanciata nelle ultime stagioni dal Comando Provinciale Carabinieri di Trento in collaborazione con Trentino Marketing e l'Assessorato provinciale per il Turismo, nell'imminente stagione invernale le locandine che ricordano le principali regole da osservare in pista saranno esposte, oltre che all'ingresso degli impianti da sci, anche negli alberghi e nelle scuole da sci delle principali località turistiche. Un impegno corale e sinergico, che nasce dalla comune volontà di far assimilare ai frequentatori della neve, con progressione e naturalezza, quelle basilari norme di condotta che oggigiorno risultano essenziali per ridurre concretamente gli infortuni in pista. Un processo che non può essere garantito con la sola imposizione normativa (nello specifico il D.Lgs. nr.40 del 2021) o con l'attività repressiva in pista (473 sono le contravvenzioni elevate la scorsa stagione in Trentino dai Carabinieri Sciatori, con 2.844 interventi di soccorso effettuati), ma anzi che deve trovare una evoluzione prima di tutto culturale basata essenzialmente sul rispetto del prossimo (buona parte delle norme "di condotta" nascono infatti dal cd "decalogo dello sciatore" elaborato già alcuni decenni fa nell'ambito delle Federazioni sportive di settore).

L'idea, quest'anno, è quella di far ritrovare un po' ovunque nelle località turistiche trentine una sorta di memorandum, semplice, sintetico e facilmente leggibile, a partire dall'albergo che lo sciatore lascia la mattina presto prima di intraprendere le piste, nelle Scuole sci prima di avviare le lezioni o mentre affitta l'attrezzatura, e poi ovviamente all'ingresso di tutti gli impianti.

A questa attività si affiancherà sempre, come gli scorsi anni, la stampa e la diffusione anche di pieghevoli tascabili ad uso personale (in più lingue) che esplicheranno in maniera più dettagliata la regolamentazione "in pista", oltreché la diffusione digitale e via web dei relativi contenuti a cura di Trentino Marketing a favore di tutti gli attori del territorio impegnati nello specifico settore turistico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA