Ufficiale del gruppo paralimpico Difesa batte record di fondo

Il tenente colonnello Gianfranco Paglia - tetraplegico per le ferite riportate in combattimento in Somalia nel 1993 e decorato con medaglia d'oro al valor militare - è stato protagonista sulle nevi di Armentarola, in Alto Adige, di una eccezionale prova di sci di fondo.

L'ufficiale ha coperto senza interruzioni la distanza di 7,62 chilometri superando così il proprio record di 5,7 km, fatto segnare sulle stesse piste nel 2023. La prestazione è stata certificata da tecnici della Fis.

"Non credevo di riuscire e sono contento, non potevo deludere questo tifo fantastico", ha detto a caldo Paglia, che ha aggiunto "noi militari siamo abituati a queste cose, indipendentemente se le fai su una carrozzina o sulle tue gambe.

La Difesa ci è sempre stata vicina, le Truppe Alpine dell'Esercito ci danno la possibilità di allenarci, a Corvara c'è una base fantastica, senza barriere architettoniche, che ci facilita la vita". Al cancelletto di partenza, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, e il comandante delle Truppe Alpine, generale Michele Risi, insieme ad altri atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa.

Paglia si sta preparando all'appuntamento del 2025 in Val di Fiemme, dove scierà per due ore no-stop, allenandosi in Val Badia, fruendo della base logistico-addestrativa delle Truppe Alpine di Corvara. Quest'anno ventiquattro atleti paralimpici della Difesa di nove discipline hanno partecipato alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici di Parigi, vincendo undici medaglie: tre ori, due argenti e sei bronzi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA