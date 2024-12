Sospesa lalicenza alla discoteca Life Club di Bolzano

Per la seconda volta nel giro di un mese è stata sospesa la licenza alla discoteca Life Club a Bolzano, che è stata quindi chiusa temporaneamente. Le operazioni - comunica una nota della Questura - sono iniziate venerdì sera e si sono protratte fino all'alba. Gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato sostanze stupefacenti confezionate e pronte per lo spaccio e per il consumo sia addosso ad alcuni avventori, sia abbandonate a terra al momento dell'irruzione.

Sono state trovate - sottolinea ancora la nota - uscite di sicurezza bloccate e gravi violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nell'impiego di personale non in regola. Un cliente del Locale, nel tentativo di allontanarsi in auto per evitare i controlli, è stato fermato dalla Stradale e sanzionato per guida in stato di ebbrezza, con ritiro della patente.

Il provvedimento del questore - precisa la nota - è conseguente alle gravi problematiche per l'ordine pubblico e per la sicurezza, l'incolumità e la salute delle persone, molte delle quali minorenni, che sono state riscontrate nella scorsa nottata all'esito di verifiche e controlli specifici effettuati da Unità operative della Polizia, dei Carabinieri, della Finanza, della Direzione provinciale incendi e dal personale sanitario del 118.

Il questore ha disposto la sospensione della licenza e l'immediata chiusura della discoteca per un 30 giorni. "Quanto accertato durante la scorsa notte è di una gravità inaccettabile e ha costretto le forze di polizia ad intervenire per far fronte alle situazioni di pericolo che si sono venute a creare, dovute allo spaccio ed al consumo di stupefacenti così come al mancato rispetto di qualsivoglia norma di sicurezza atta a garantire l'incolumità e la salute degli avventori, anche minorenni", ha evidenzia Sartori nella nota.



