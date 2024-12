Serie B: Sudtirol è ultimo, esonerato Zaffaroni

C'è un altro esonero in Serie B.

Infatti il Sudtirol, squadra all'ultimo posto in classifica assieme al Cittadella, ha reso noto di aver sollevato dall'incarico Marco Zaffaroni, che lo scorso 4 novembre era subentrato a Federico Valente e aveva poi incassato, alla guida della squadra altoatesina, 4 sconfitte in altrettante partite.

"FC Südtirol comunica di aver sollevato Marco Zaffaroni dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra con effetto immediato - è scritto in una nota del club -.Contestualmente, la società si separa anche dal vice allenatore Alessandro Gazzi e dal collaboratore tecnico Nicolò Cherubin. L'FC Südtirol ringrazia il mister, il suo vice e il collaboratore tecnico per l'impegno e la dedizione profusi, augurando loro le migliori fortune professionali. Riguardo al nuovo responsabile tecnico della prima squadra sono in corso valutazioni, al cui termine sarà ufficializzata la nomina".





