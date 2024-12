Neve in Trentino, attesi tra 15 e 30 centimetri oltre 800 metri

Come annunciato, a partire dalla serata i primi fiocchi di neve inizieranno a scendere alle quote più elevate. Entro la mattinata di domenica 8 dicembre potranno circa 15-30 cm di neve fresca oltre gli 800 metri, localmente a quote inferiori, specie sul Trentino Orientale.

La fase con le nevicate più intense e diffuse - comunica la Provincia autonoma di Trento - è attesa nella prima parte della giornata di domani, domenica 8 dicembre, quando a partire dalle ore 8 sarà aperta la Sala operativa provinciale della Protezione civile trentina. A partire dal tardo pomeriggio di sabato 7 dicembre inizierà a nevicare debolmente a partire dalle cime più alte. Dalla sera, nella prossima notte e soprattutto al mattino di domani, domenica 8 dicembre, le precipitazioni si intensificheranno e la neve scenderà fino a 800 metri circa sui settori meridionali più aperti ma interesserà anche molti fondovalle, soprattutto nelle zone meno ventilate.

Nel primo pomeriggio di domani è probabile una temporanea attenuazione o esaurimento delle precipitazioni con limite delle nevicate in temporaneo aumento oltre 1000 metri circa ma localmente la neve, anche mista a pioggia, potrà scendere anche a quote inferiori.

Non si escludono nevicate in Valsugana e, localmente, anche nella Valle dell'Adige. Al pomeriggio sera di domenica e nella notte su lunedì, potranno cadere mediamente altri 5 -15 cm di neve oltre 700 metri circa e localmente al di sotto sul Trentino Orientale, con la quota neve che tenderà ad abbassarsi sino a 400 metri circa. Come annunciato ieri, il Servizio Gestione strade della Provincia attiverà il personale di controllo nei punti di monitoraggio del traffico sulla rete stradale provinciale, secondo il Piano neve. L'attenzione sarà rivolta in particolare alle zone della Valsugana e della Bassa Val di Non, con particolare riguardo alla sicurezza di autobus e mezzi pesanti, che potrebbero incontrare maggiori difficoltà nella circolazione a causa delle condizioni meteo avverse. Si ricorda infine che fino al 15 aprile, sull'intera arteria autostradale A22 del Brennero e su tutte le strade statali e provinciali, vige l'obbligo per i veicoli di circolare con pneumatici da neve o catene a bordo.



