Kompatscher, 'inquirenti pubblichino la chat che mi riguarda'

Il governatore altoatesino Arno Kompatscher chiede agli inquirenti di pubblicare tutta la chat, che appare nelle carte degli inquirenti della Procura di Trento, per fare così piena luce sulla sua posizione. Il presidente della Provincia di Bolzano sarebbe infatti stato membro di una chat denominata "Cena di Natale" assieme a una serie di politici ed imprenditori, tra loro il commercialista bolzanino Heinz Peter Hager che attualmente si trova agli arresti domiciliari.

Hager così - secondo gli inquirenti- in più occasioni si sarebbe vantato di una certa vicinanza al governatore.

Pubblicando l'intera chat - ha detto Kompatscher ai microfoni di Rai Alto Adige - si vedrebbe "che non c'è nulla di criticabile nel mio comportamento". "Non ho mai ricevuto un finanziamento da Hager perché tutti i finanziamenti da imprenditori e non imprenditori, visto che anche semplici cittadini hanno dato il loro contributo, sono andati al partito, come lo prevede la legge". "i partiti per legge - ha proseguito - devono finanziarsi tramite donazioni. E' stata una buona scelta abolire il finanziamento pubblico dei partiti? La legge dice che devono essere i cittadini a finanziarli. Posso io dire: tu sì tu no? Non credo che questa sia la soluzione", conclude Kompatscher.

Sull'inchiesta interviene anche il suo partito, la Svp. "Le accuse emerse dalle indagini sono gravi. Tuttavia, i fatti documentati sono stati finora poco chiari. Abbiamo la massima fiducia nella magistratura e siamo convinti che i fatti saranno chiariti completamente", afferma il presidente Svp Dieter Steger. "È importante sottolineare che nessun esponete attivo della Volkspartei è indagato. Lo stesso vale per il partito, che non è oggetto di alcuna indagine. Tutti i processi relativi alla conduzione finanziaria della campagna elettorale provinciale 2018 sono stati esaminati da diversi organi di controllo a livello statale e provinciale e dichiarati corretti e conformi alla legge", conclude Steger.



