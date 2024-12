Dolomiti Superski, 100 milioni di investimenti e 'smart pass'

Come ogni anno le 130 società funiviarie consorziate in Dolomiti Superski hanno investito oltre 100 milioni di euro per poter garantire ai propri utenti un servizio sempre di altissima qualità. Sono per tanto numerosi gli impianti di risalita obsoleti che sono stati rimpiazzati da impianti moderni con maggiori standard di confort e sicurezza, mentre gli impianti di innevamento sono stati aggiornati e ammodernati in numerose località, così da poter garantire la sciabilità e l'alta qualità delle piste durante tutta la stagione, ottimizzando al contempo l'impiego delle risorse.

Tra le novità di questa stagione c'è lo smart pass, che sarà testato nella zona a San Martino di Castrozza e Passo Rolle, in Trentino. Installando sul proprio smartphone la App di Axess "Ski Wallet" potrà scansionare il codice QR prodotto all'atto dell'acquisto online dello skipass, associando lo stesso al proprio dispositivo. "Grazie alla nuova tecnologia Bluetooth Low Energy BLE, i nostri lettori ai tornelli presso gli impianti saranno in grado di riconoscere lo skipass dell'utente e garantirgli l'accesso all'impianto. L'utente stesso non dovrà fare nulla di particolare, sen non tenere lo smartphone in tasca, preferibilmente sul lato sinistro del corpo", spiega Gianni Rasom, responsabile tecnico di Dolomiti Superski.



