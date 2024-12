Condannato per spaccio, sconterà la pena e sarà espulso

Nella serata di ieri agenti della Questura di Bolzano hanno arrestato un cittadino tunisino di 19 anni con a proprio carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e per spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto destinatario di ordine di carcerazione conseguenze ad una sentenza di condanna emessa dalla autorità giudiziaria bolzanina a 7 mesi di reclusione per i reati di furto e di spaccio di droga.

La pattuglia della Squadra "Volanti" aveva controllato tre persone in via Perathoner, uno dei quali si stava mostrando particolarmente nervoso alla vista della Polizia. E' così venuta alla luce la condanna passata in giudicato per un precedente episodio, avvenuto nel novembre 2022, quando il giovane venne fermato dalla Polizia nel momento in cui aveva appena ceduto una dose di droga ad un tossicodipendente in Piazza Domenicani. Il 19enne è stato quindi il tunisini.

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, quindi, in considerazione di quanto emerso e dei precedenti a suo carico, ha ordinato l'espulsione, che diverrà operativa una volta espiata la pena.



