Attesa la neve a valle in Alto Adige, invito alla prudenza

In Alto Adige nella notte tra sabato e domenica sono previste piogge e nevicate diffuse, annuncia il meteorologo Günther Geier dell'Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe dell'Agenzia per la Protezione civile: "Il limite delle nevicate sarà intorno ai 600 metri. Domenica continuerà a nevicare in montagna, soprattutto in alta Val Pusteria, sulle Dolomiti e intorno all'Ortles. Le precipitazioni si attenueranno con il passare della giornata".

"Poiché questo fine settimana ci sarà anche un aumento del traffico e un forte traffico di rientro a causa della festività dell'8 dicembre, invitiamo a una particolare prudenza sulle strade", sottolinea Klaus Unterweger, direttore dell'Agenzia per la Protezione civile: "Ricordiamo a tutti gli utenti della strada di adattare l'equipaggiamento dei loro veicoli e il loro comportamento sulle strade alle condizioni meteorologiche e di evitare viaggi inutili. La sensibilizzazione è una parte essenziale della gestione del rischio per gli eventi naturali".

Dall'inizio di novembre, 69 manifesti evidenziano i potenziali pericoli delle nevicate in valle, aggiunge Willigis Gallmetzer, direttore del Centro funzionale provinciale: "Questa campagna mira a sensibilizzare gli utenti della strada sulla necessità di attrezzarsi adeguatamente in caso di nevicate e di adattarsi alle condizioni di guida invernali per evitare disagi alla circolazione o incidenti".



