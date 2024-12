Arriva la neve in Trentino, attesa anche a bassa quota

A partire dalla sera di sabato 7 dicembre e fino alle ore centrali di domenica, il Trentino sarà interessato da nevicate diffuse, che coinvolgeranno sia le aree montane, sia le zone a quote più basse. Secondo le previsioni di Meteotrentino, sopra gli 800 metri sono attesi accumuli di neve compresi tra i 20 e i 40 centimetri, con possibili punte anche più elevate, soprattutto sui rilievi orientali e sudorientali.

Le nevicate si intensificheranno nella notte tra sabato e domenica, con una fase particolarmente intensa prevista per la mattina di domenica, quando le precipitazioni potrebbero interessare anche le zone più basse, con accumuli che potrebbero arrivare a 5-10 centimetri in Valsugana e, localmente, qualche centimetro anche in valle dell'Adige. A partire dal pomeriggio di domenica e fino alla mattinata di lunedì, le precipitazioni saranno intermittenti e di debole intensità, con una probabile risalita della quota neve oltre gli 800 metri e scarsi accumuli.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA