Anderlan traccia linea rosso-bianca davanti al Consiglio

Il consigliere provinciale della lista Jwa, Jürgen Wirth Anderlan, ha tracciato con un nastro di plastica una linea rosso e bianca davanti al Consiglio provinciale di Bolzano, come forma di protesta contro i rapporti tra economia e politica che emergerebbero dalla maxi inchiesta della Procura di Trento. Il politico ed ex comandante degli Schützen pubblicato sui social un video della sua iniziativa nel quale sfoglia anche fogli con i reato, ipotizzati dall'inchiesta. Wirth Anderlan si 'vendica' in questo modo per la linea rossa che lo scorso maggio numerosi consiglieri di altri partiti gli avevano tracciato davanti al Consiglio per protestare contro i suoi rapporti con la destra estrema austriaca. Il suo nastro bianco e rosso si rifà invece ai colori della bandiera sudtirolese.



