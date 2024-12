Nel 3/o trimestre cresce il fatturato delle imprese trentine

Nel terzo trimestre del 2024, il fatturato delle imprese in provincia di Trento è aumentato del 2,3% rispetto al corrispondente trimestre del 2023. I maggiori segnali di crescita si registrano nei settori più dipendenti dalla domanda interna come i servizi alle imprese (+7,5%), i trasporti (+7,8%) e il commercio al dettaglio (+8,6%). Lo riporta l'indagine condotta dall'Ufficio studi e ricerche della Camera di Commercio di Trento, in cui si rileva come la variazione positiva sia comunque sintesi di dinamiche differenziate tra i settori.

Il comparto manifatturiero, più esposto alle dinamiche della congiuntura internazionale, mostra una contrazione del fatturato (-1%) che risulta contenuta rispetto ai periodi precedenti, al pari dell'andamento registrato dal commercio all'ingrosso (+0,6%). Il settore delle costruzioni, influenzato negativamente dal venir meno delle rilevanti agevolazioni pubbliche, si connota per una contrazione moderata dei ricavi delle vendite (-3,5%).

I ricavi delle vendite in ambito locale aumentano su base annua dell'1,9%, mentre quelli realizzati in Italia, ma fuori provincia, crescono del 3,3%. La componente estera è ripresa in misura contenuta (+1,3%).

Risulta leggermente positiva la variazione registrata dall'andamento dell'occupazione (+0,5%) che riscontra aumenti significativi presso i comparti dei servizi alle imprese (+3,8%) e del commercio all'ingrosso (+3,1%), mentre si contraggono moderatamente le basi occupazionali del settore trasporti (-2,1%) e di quello edile (-1,9%).

Gli ordinativi evidenziano una variazione negativa (-3,3%), determinata dalle contrazioni dei comparti manifatturiero (-8,1%) e del commercio all'ingrosso (-16,1%).



