Inaugurati i nuovi spazi pedonali in piazza Sanzio a Trento

Sono stati inaugurati i nuovi spazi pedonali di piazza Sanzio e via Clesio, che ha completato il progetto di riqualificazione complessiva di piazza Mostra, a Trento. L'intervento - informa il Comune - è stato concluso dalle ditte incaricate nelle scorse settimane. Il costo dei lavori per la nuova piazza, a cura del servizio Mobilità e rigenerazione urbana, è stato di 400.000 euro.

Gli interventi presentati alla cittadinanza riguardano la piazza davanti alle scuole elementari Sanzio, che rende più armonico il collegamento con il Castello del Buonconsiglio e allarga lo spazio (una volta occupato dai parcheggi) per gli alunni delle vicine scuole, e il rifacimento del marciapiede e del passaggio pedonale in via Clesio, che valorizza la bellezza della strada di collegamento tra il centro storico e Torre Verde.

Nei lavori, sono stati portati a termine il rifacimento dei sottoservizi e le opere di impermeabilizzazione dei locali interrati della scuola.



