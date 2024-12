Falso allarme bomba al Brennero, 53enne sarà espulso

E' stato arrestato e sarà espulso il 53enne cittadino marocchino, residente in Provincia di Lodi regolare sul territorio dello Stato e con a proprio carico vari precedenti, che ieri sera al Brennero aveva dato in escandescenze, annunciando la presenza di una bomba su un treno internazionale. Il valico stradale e ferroviario è così rimasto bloccato per ben tre ore, fino al cessato allarme dopo il sopraluogo degli artificieri. Durante la colluttazione aveva ferito due agenti e aveva tentato di sottrarre la pistola a uno di loro.

Al termine degli atti di polizia giudiziaria, il responsabile del gesto è stato dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, procurato allarme e interruzione di pubblico servizio e trattenuto presso la camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo.

Il questore Paolo Sartori, quindi, in considerazione della gravità di quanto accaduto, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno con contestuale decreto di espulsione dal territorio nazionale .

"Il gesto sconsiderato di questo individuo ha creato non poche preoccupazioni tra i viaggiatori e creato notevoli disagi al traffico ferroviario ed a quello stradale al confine italo-austriaco - ha evidenziato il questore -. E' stato infatti necessario interrompere le principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie al fine di garantire la massima sicurezza alla cittadinanza ed ai viaggiatori, in particolar modo durante l'intervento degli artificieri. Per questi motivi è stato deciso di procedere all'arresto ed all'allontanamento dal nostro Paese di chi ha dato ripetute dimostrazioni, anche in modo violento, di non rispettarne leggi ed Istituzioni".



