Accoltella e ferisce la madre, donna 32enne arrestata a Trento

La polizia di Trento ha arrestato nella mattina una donna di 32 anni per aver accoltellato la madre sessantacinquenne al culmine di una lite. Le pattuglie della Squadra volante - informa la Questura - sono intervenute grazie ad una segnalazione, trovando la vittima cosciente, nonostante fosse stata raggiunta da alcuni fendenti. La giovane, italiana e incensurata, si è invece data alla fuga, ma è stata individuata e fermata in un'area di sosta lungo la Ss349. Poco lontano è stato rinvenuto il suo giubbotto insanguinato e il coltello usato durante l'aggressione La 65enne è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso, dove ha ricevuto una prognosi di 40 giorni a causa di ferite alla testa, al collo e al torace, con interessamento anche della zona polmonare.

In ospedale, la vittima ha riferito agli operatori della Questura che la lite era nata a causa di una richiesta di denaro sproporzionata della figlia, non convivente. Al suo rifiuto la giovane ha estratto dallo zaino che aveva con sé un coltello e ha colpito ripetutamente la madre, dapprima al collo e successivamente alla schiena. Sempre in tale circostanza la ragazza ha minacciato di farle ingerire della candeggina, che aveva portato con sé.

La giovane è stata individuata grazie alla mobilitazione di tutte le pattuglie presenti sul territorio e arrestata con l'accusa di tentato omicidio. Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stata portata in carcere a Trento, in attesa della celebrazione dell'udienza di convalida.



