Tenta di imbarcarsi per Londra con un passaporto falso

Ha tentato di imbarcarsi per Londra all'aeroporto di Bolzano dopo averci provato in quello di Fiumicino: protagonista dell'episodio è una cittadina iraniana di 32 anni, H.S. le sue iniziali, fermata dagli agenti di polizia addetti ai controlli nello scalo altoatesino.

La donna ha esibito un passaporto graco che, ad un esame più attento, eseguito anche con l'utilizzo di strumentazioni sofisticate, è risultato falso. Durante gli accertamenti in questura, è emerso che H.S., dichiarata in arresto per possesso di documenti falsi validi per l'espatrio, era già stata denunciata per lo stesso reato qualche, giorno prima, a Fiumicino.

Il questore, Paolo Sartori, ha emesso nei suoi confronti un decreto di espulsione dal territorio nazionale.



