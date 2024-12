Salgono sul tetto di un'auto per filmare contenuti per i social

La Polizia Locale delle Giudicarie di Tione di Trento ha individuato due giovani che la settimana scorsa sono saliti sul tetto di un'automobile in sosta nel capoluogo di valle, un gesto finalizzato anche alla creazione di contenuti da condividere sui social.

I due ragazzi, che risiedono in Comuni vicini, ripresi dalle telecamere della videosorveglianza comunale - precisa una nota della Polizia locale - sono stati in seguito riconosciuti, anche con la collaborazione della locale Stazione dei Carabinieri, grazie a precedenti servizi di controllo del territorio posti in essere proprio per monitorare alcuni gruppi di giovani, durante i quali erano stati più volte compiutamente generalizzati.

Decisiva è stata anche la consultazione dei loro profili Istagram.

"Come in altri casi, l'utilizzo della tecnologia si è rivelato fondamentale per risolvere il caso, consultando le registrazioni abbiamo addirittura notato inoltre come uno dei giovani, avvisato della presenza delle telecamere da altri coetanei non coinvolti, si sia diretto in segno di sfida e di totale disprezzo per le regole verso l'obiettivo ed abbia ripetutamente, seppur travisandosi il volto, alzato il dito medio verso la videocamera", racconta il comandante, Carlo Marchiori.



