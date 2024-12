Sait e Famiglie Coop finanzieranno due borse di ricerca al Muse

Il consorzio Sait assieme alle Famiglie cooperative trentine finanzieranno i contratti di ricerca a due giovane ricercatori nel settore del "Clima ed ecologia" e sosteranno una mostra al Muse dedicata ai ghiacciai, la prossima primavera. Le iniziative - si apprende - sono state annunciate in occasione della presentazione del tradizionale calendario del consorzio per il 2025, realizzato in collaborazione con il Muse e dedicato a "Gelide meraviglie: la fragile vita dei ghiacciai".

"Il consorzio e le Famiglie cooperative si impegnano ogni giorno a conciliare, nel territorio, servizio e sostenibilità ambientale, per preservare il patrimonio che ci è stato consegnato. Abbiamo voluto dedicare il calendario 2025 ad una questione di enorme rilevanza, cioè la preservazione dei ghiacciai, sensibilizzando soci e clienti che finora si sono sempre dimostrati solidali e generosi nel rispondere alle nostre iniziative. Lo abbiamo fatto coinvolgendo un centro di eccellenza, riconosciuto su scala nazionale, come il Muse", ha dichiarato il presidente di Sait, Renato Dalpalù.

Secondo i numeri ripresi da Nature e riportati dal consorzio, a livello globale dal 2000 al 2019 si sono persi in media 267 miliardi di tonnellate di ghiacciai ogni anno. In Trentino, il ghiacciaio della Marmolada registra picchi di perdita di spessore di sette centimetri al giorno. Le ultime rilevazioni rilevano come il ghiacciaio Adamello-Mandrone abbia perso circa tre metri di spessore. Il rischio è la scomparsa dei ghiacciai sotto i 3.500 metri entro il 2050.

"Questo calendario nasce dalla collaborazione tra Sait e Muse per celebrare l'importanza, la meraviglia, l'eccezionalità dei ghiacciai in occasione dell'Anno internazionale della conservazione dei ghiacciai proclamato dalle Nazioni Unite per il 2025", ha commentato il direttore del museo, Massimo Bernardi.



