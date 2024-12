Manica, confido che esponenti del Pd chiariscano la posizione

"Il quadro ci lascia preoccupati e sgomenti: se l'impianto accusatorio venisse confermato vi sarebbe un danno enorme per la nostra autonomia. Confido che gli esponenti politici del Pd coinvolti chiariscano propria posizione. Noi dobbiamo tutelare la classe politica, prendendo anche eventuali provvedimenti interni". Lo ha detto all'ANSA il capogruppo del Partito democratico del Trentino in Consiglio provinciale, Alessio Manica.

"Ieri sera abbiamo fatto un incontro e dato mandato al segretario del partito di sentire le persone coinvolte nell'inchiesta e valutare una forma di sospensione o autosospensione per lasciare loro la possibilità di difendersi.

L'obiettivo è tutelare la nostra comunità politica, senza ovviamente chiedere loro di doversi difendere in un altro tribunale", ha spiegato Manica, rilevando come tra cinque mesi "il Trentino è chiamato a scegliere la nuova classe amministrativa e questo non aiuta nessuno". "Il rischio - ha aggiunto - è che passi un messaggio terribile, ovvero che l'economia possa influenzare scelte politiche utilizzando le risorse economiche per avere un canale preferenziale dell'amministrazione".

Per Manica, il filone trentino dell'inchiesta, dimostrerebbe comunque "la bontà dell'operato del Pd di Riva del Garda in questi ultimi 5 anni".



