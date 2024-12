Kompatscher, 'su riforma autonomia risultato considerevole'

"I lavori del tavolo tecnico sono prossimi alla conclusione. Benché sia possibile che non tutte le richieste verranno soddisfatte, il risultato conseguito finora è comunque considerevole". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, parlando, nell'ambito della relazione programmatica al bilancio 2025, dell'attuale confronto con il governo sulla riforma dell'autonomia.

Per il 16 dicembre, ha precisato il presidente altoatesino, è in programma la seduta conclusiva del tavolo tecnico. "Può essere che per alcuni punti non troveremo un accordo in quella sede - ha aggiunto - e, in questo caso, abbiamo concordato che esporremo le nostre posizioni e tutto sarà regolato a livello politico".

"Finché crediamo nell'esistenza di soluzioni costruttive, saremo anche in grado di trovarle - ha sottolineato Kompatscher - Manteniamo questo approccio anche in relazione all'attuale riforma dell'autonomia, riconoscendo la disponibilità delle personalità che rappresentano il governo italiano".

"I contenuti dell'accordo, ha proseguito Kompatscher - verranno presentati quanto prima sia ai due consigli provinciali sia al consiglio regionale per ottenere la necessaria conferma della sussistenza delle maggioranze richieste per la proposta concordata. Solo una volta ottenuta questa conferma, il governo italiano porterà la bozza all'ordine del giorno del consiglio dei ministri per poi trasmetterla, una volta varata, al Parlamento sotto forma di disegno di legge".

"L'autonomia dell'Alto Adige è uno straordinario strumento di tutela che dimostra quali possono essere i risultati positivi del coraggio di giungere a un compromesso costruttivo e rispettoso - ha osservato ancora Kompatscher - Questa autonomia è uno strumento di pace riuscito, che ha promosso la convivenza di gruppi linguistici diversi e posto una solida base per il benessere. Chi oggi sostiene che le persone non sarebbero più interessate all'autonomia, si sbaglia. L'autonomia e la sua storia rivestono una grande importanza per tante persone in questa terra: io stesso sono tra queste e ci conto".



