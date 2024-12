Italia-Serbia, missione del 'Sistema Nord-Est' a Belgrado

E' stata accolta a Belgrado dall'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, la delegazione imprenditoriale del "Sistema Nord-Est", guidata dal Presidente di Finest, Alessandro Minon, accompagnato dall'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro. "Sistema Nord-Est" è il progetto promosso da Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione del Veneto e Provincia autonoma di Trento per sostenere le imprese del Triveneto sui mercati esteri. La due giorni e' iniziata con un Forum economico, aperto dal Presidente della Repubblica Vucic, ospitato presso la Camera di Commercio Serba - PKS alla presenza di circa 70 delegati istituzionali e imprenditoriali italiani e circa 100 aziende serbe. I lavori sono stati chiusi dal Primo Ministro serbo Vucevic. Nel corso dell'evento sono stati presentati gli strumenti governativi e finanziari messi a disposizione dal "Sistema Nord-Est" a sostegno delle imprese e le opportunità offerte dal mercato serbo. Le imprese italiane hanno quindi potuto partecipare ad una serie di incontri B2B con le controparti serbe. Presso la Residenza dell'Ambasciatore d'Italia, si è poi tenuto un incontro con il "Sistema Italia" e con gli imprenditori italiani che operano nel Paese. In questo ambito FINEST, Venicepromex - Agenzia per l'internazionalizzazione e Trentino Sviluppo hanno siglato una dichiarazione di intenti con CDP, Simest, SACE, Camera di Commercio Italo-serba e Confindustria Serbia, per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con particolare attenzione al territorio del Nord Est. "L'area del nord-est dell'Italia rappresenta il cuore pulsante della nostra presenza imprenditoriale in Serbia, un quadrante che funge da volano della nostra cooperazione economica bilaterale.

Un legame dimostrato dalle dimensioni della delegazione arrivata a Belgrado, composta da circa 70 rappresentanti provenienti da Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento", ha dichiarato l'Ambasciatore Gori. "I B2B che i nostri imprenditori hanno avuto con oltre 100 aziende serbe e gli incontri con il Presidente Vučić e il Primo Ministro Vučević - ha aggiunto Gori - dimostrano l'importanza strategica di questa missione anche in vista del prossimo Vertice bilaterale".

"L'obiettivo della missione è di creare immediate opportunità di lavoro per le imprese trivenete presenti, tramite i business match con imprese serbe e l'individuazione di opportunità collegate a Expo Belgrado 2027 e al mondo dell'innovazione e della ricerca - ha dichiarato in apertura il Presidente di Finest S.p.A. Alessandro Minon -; inoltre, la presenza delle massime istituzioni e dell'intero sistema di supporto all'internazionalizzazione sia nazionale che triveneto, mira a favorire le migliori condizioni di business per ogni azienda che volesse crescere sul mercato serbo e balcanico in generale" ha concluso Minon. L'Assessore alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Friuli Venezia Giulia Fabio Scoccimarro, presente alla missione su delega del Presidente Massimiliano Fedriga, ha ricordato come l'area balcanica ricopra un ruolo strategico nel programma di sviluppo delle relazioni economiche estere del governo italiano: "La missione a Belgrado rappresenta un tassello fondamentale nel rafforzamento dei rapporti economici e istituzionali tra il Friuli Venezia Giulia, gli altri territori del Sistema Nord Est e la Serbia, in linea con gli obiettivi del Piano Balcani promosso dal Governo italiano. Attraverso azioni sinergiche e concrete, puntiamo a promuovere nuove opportunità di business per le nostre imprese e a rafforzare l'integrazione economica nell'area. Questo impegno, che si basa su cooperazione e sostenibilità, mira a consolidare il ruolo strategico del nostro sistema produttivo nel contesto internazionale, favorendo investimenti, scambi commerciali e relazioni durature con i partner serbi."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA