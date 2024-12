Inchiesta Trento: 'progetto WaltherPark non è coinvolto'

Il progetto WaltherPark, il mega centro commerciale attualmente in fase di costruzione nel centro di Bolzano e la società di gestione Landmark Real Estate Solutions "non sono coinvolti nelle indagini avviate dalla Procura di Trento in relazione a vari progetti immobiliari nel Nord Italia. I lavori proseguono normalmente", afferma il management di Landmark.

"Il nostro lavoro per il completamento del WaltherPark, per le vendite e le locazioni continua senza limitazioni, tutti i responsabili continuano a lavorare allo stesso modo", sottolinea il management di Landmark. "Si conferma che la società è capace d'agire, pienamente operativa e autonoma. Inoltre si comunica che Heinz Peter Hager temporaneamente non esercita le sue funzioni nelle società", conclude la nota.



