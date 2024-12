Campagna di Heimatbund e Schuetzen in onore di Kerschbaumer

"Sepp Kerschbaumer era un uomo profondamente religioso che ha cercato di cambiare la politica italiana in Alto Adige con tutti i mezzi pacifici possibili.

Solo quando gli scioperi della fame, le lettere circolari e l'esposizione della bandiera tirolese vietata non riuscirono a far cambiare la politica romana, Kerschbaumer decise di ricorrere a mezzi illegali". Lo afferma Roland Lang, presidente de Südtiroler Heimatbund.

L'organizzazione indipendentista, insieme alla Lega degli Schuetzen, in vista del consueto appuntamento dell'8 dicembre a San Paolo di Appiano in memoria dei terroristi sudtirolesi degli anni '60, ha avviato una campagna con l'affissione di un manifesto per "ringraziare - spiega una nota - il combattente per la libertà Sepp Kerschbaumer per il suo impegno disinteressato a favore del suo popolo e della sua patria".

"È importante per gli Schuetzen onorare Sepp Kerschbaumer nel 60/o anniversario della sua morte con questa campagna di affissione a livello nazionale - spiega il comandante provinciale dei tiratori, Roland Seppi - Naturalmente vogliamo ringraziare anche gli altri uomini e donne che hanno partecipato attivamente alla lotta per la libertà, nonché le famiglie dei prigionieri che sono state improvvisamente lasciate a casa a cavarsela da sole. Vogliamo anche ricordare coloro che non possono ancora entrare in Alto Adige a causa del loro amore per la patria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA