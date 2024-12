60 anni fa l'incidente della funicolare di Soprabolzano

Ricorre oggi il 60/o anniversario dell'incidente della funicolare che collegava Bolzano con Soprabolzano con 4 morti e 40 feriti. Alle ore 8.40 del 3 dicembre 1964, nei pressi di Santa Maddalena di Sopra, il locomotore e un vagone con un centinaio di passeggeri deragliarono e precipitarono nella scarpata.

Sul Dolomiten uno dei sopravvissuti, Josef Eder, ricorda l'incidente e i soccorsi. L'allarme fu lanciato da contadini che stavano lavorando nei vigneti. Alcune donne portarono delle lenzuola per strapparle a strisce e tamponare le ferite. Pochi giorni dopo l'incidente la funicolare tornò in servizio, perché altrimenti la vasta zona del Renon, che sovrasta il capoluogo altoatesino, sarebbe rimasta isolata, ma già nel 1966 entrò in servizio al suo posto una funivia.

Le vittime saranno ricordate durante una messa, concelebrata da don Paolo Renner e Richard Sullmann, ad Adriano.



