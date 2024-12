Un nuovo percorso pedonale lungo l'Avisio a Trento

Un nuovo percorso pedonale collega l'abitato di San Lazzaro con la serra di San Giorgio, nel Comune di Trento. La passeggiata - si apprende - si snoda per circa due chilometri e mezzo attraverso i vigneti in località Camparta bassa e media, nella circoscrizione di Meano, per poi proseguire interamente nel bosco. L'opera è costata 174 mila euro circa, di cui 97mila a carico del Comune di Trento (con una quota parte coperta dal finanziamento "Progetto Avisio") e 76mila della Provincia.

Il percorso, che ha permesso il recupero di una vecchia strada comunale dismessa e di parte del reticolo del compendio di Villa Oss Mazzurana, si colloca in sponda sinistra dell'Avisio, tra la cosiddetta serra di San Giorgio (la piccola diga a monte dell'abitato di Lavis) e l'abitato di San Lazzaro.

Il tracciato, che valorizza alcuni tratti di strade non più in uso e in parte distrutte dall'attività estrattiva, attraversa i casolari e i masi di Camparta, oltre all'abitato di San Lazzaro.

Alla progettazione hanno collaborato la società Frantumazione porfidi 2000, l'Ecomuseo dell'Argentario, la società agricola Tenuta Lunelli e il Comune di Lavis.



