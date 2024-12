Precipita nei boschi con il parapendio, soccorso 37enne

Un tedesco di 37 anni è stato trasportato d'urgenza in elicottero in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento per i traumi riportati dopo essere precipitato con il parapendio per una quindicina di metri.

L'uomo è caduto in una zona impervia, lungo un pendio molto ripido, a valle dell'abitato di Margone (Vallelaghi).

L'incidente è avvenuto circa 40 metri sotto la strada provinciale 18 che porta a Ranzo. La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 16 da una persona che ha assistito all'incidente.

La Centrale unica di emergenza - precisa il Soccorso alpino - ha chiesto l'intervento dell'elicottero, mentre sei operatori della Stazione Trento - monte Bondone del Soccorso Alpino e Speleologico si portavano sul posto. Il pilota, cosciente ma molto dolorante per i possibili traumi riportati nella caduta, è stato raggiunto dai soccorritori via terra e dall'equipaggio dell'elisoccorso, con Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino ed equipe sanitaria calati con il verricello lungo il pendio.

Per agevolare le operazioni di soccorso e di recupero è stata attrezzata una corda fissa che ha consentito ai sanitari di operare con maggiore sicurezza. L'uomo è stato stabilizzato, assicurato alla barella e recuperato a bordo dell'elicottero, per essere trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento. Hanno collaborato all'intervento anche i vigili del fuoco volontari.





