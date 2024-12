L'intelligenza artificiale ora analizza le partite di pallavolo

Libera Università di Bolzano, EMG Italy, Fondazione Bruno Kessler, Small Pixels e Vodafone Italia presentano 5VREAL - 5G Volley Reality Experience & Analytics Live, un progetto che mira a trasformare il modo in cui lo sport, in particolare il gioco della pallavolo, viene analizzato, vissuto e trasmesso, combinando tecnologie avanzate come il 5G, l'Intelligenza Artificiale e sistemi di Video Analytics. Il progetto, finanziato dal Programma di supporto alle tecnologie 5G_Asse II del MIMIT, ha l'obiettivo di realizzare un sistema di video e analytics a partire dall'acquisizione e trasmissione in real-time di filmati delle partite di pallavolo.

Grazie alla rete 5G di Vodafone e l'infrastruttura di Edge Computing di EMG Italy, appositamente installata presso il Broadcast Center di Cologno Monzese per questo tipo di applicazioni, è possibile analizzare una grande quantità di dati e rielaborare in tempo reale le azioni di gioco, misurando, ad esempio, la posizione della palla durante le partite, la sua velocità, traiettoria e l'intervallo tra i tocchi dei giocatori, spiega una nota. Per farlo si possono utilizzare telecamere non professionali, come quelle utilizzate normalmente dagli staff tecnici sportivi fino a quelle degli smartphone. Il tracciamento è reso possibile da algoritmi avanzati di AI, realizzati dal VCL, Vision Computing and Learning Lab (Facoltà di Ingegneria) della Libera Università di Bolzano, Fondazione Bruno Kessler e Small Pixels (uno Spin-off accademico dell'Università' degli Studi di Firenze). Tali algoritmi di AI aumentano e migliorano la qualità e la risoluzione delle immagini senza richiedere sistemi di acquisizione ad alta frequenza.

Le potenzialità di questa tecnologia si estendono a diversi ambiti, ciascuno con applicazioni specifiche.

Gli staff tecnici avranno accesso in tempo reale a dati analitici ed automatici, che attualmente sono invece disponibili solo tramite rilevazione manuale con conseguente grado di approssimazione. Allo stesso tempo, la trasmissione televisiva sarà arricchita da grafica avanzata prodotta in modo innovativo ma al contempo facile da realizzare per i produttori di eventi TV, dal momento che la piattaforma sottostante è centralizzata nel Cloud.



