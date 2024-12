Il medico-cantante Johnny Ponta tematizza la violenza

E' stato girato a Bolzano, in parte nell'ospedale San Maurizio, il video sulle note della canzone "il medico" di Johnny Ponta. E' una forte presa di posizione contro le aggressioni fatte ai medici e a tutti i lavoratori nel campo sanitario. Otto medici attivi in diversi settori della medicina, dal medico di famiglia, al pronto soccorso, alla specialistica ospedaliera. Insieme hanno dato forza a questo progetto in prima persona dove si parla della figura del medico e di come sia assurdo cosa sta succedendo ultimamente, si legge in una nota. "Nella speranza che questa situazione possa finire presto noi proponiamo questo video dove si possa capire meglio la figura del medico la passione e le diverse funzioni importantissime per la nostra vita", dichiara Pontarelli che è anche coordinatore dell'ambulatorio di cure primarie del pronto soccorso dove più volte è dovuto intervenire per casi di aggressioni sia verbali che fisiche da parte di pazienti.



