Bolzano sogna la Coppa Davis, 'una pietra miliare per il tennis'

"La Coppa Davis a Bolzano con Jannik Sinner sarebbe davvero un grande momento. Un evento del genere non solo porterebbe l'entusiasmo sportivo locale a un nuovo livello, ma attirerebbe anche l'attenzione internazionale sull'Alto Adige". Lo afferma il vicesindaco di Bolzano, Stephan Konder.

Secondo l'esponente della Svp, "la Stadthalle sarebbe certamente una buona opzione, ma la Sparkasse Arena (che ospita le partita dell'Hockey Club Bolzano) potrebbe essere ancora più adatta a ospitare un evento sportivo di questa portata grazie alla sua maggiore capacità e alle sue strutture".

"Con Sinner come protagonista, la Coppa Davis a Bolzano avrebbe anche un enorme fascino, che ispirerebbe non solo gli appassionati di tennis ma anche il pubblico in generale. Sarebbe un'opportunità unica per affermare la città di Bolzano e la Provincia di Bolzano come sede e allo stesso tempo ispirare nuovi talenti locali. Speriamo che questa visione diventi realtà: sarebbe una pietra miliare per il tennis in Alto Adige", conclude Konder.

Per il presidente di Coni Alto Adige, Alex Tabarelli, "una finale di Coppa Davis a Bolzano con Jannik Sinner sarebbe naturalmente un sogno che si avvera per tutti gli appassionati di tennis altoatesini. Abbiamo già ospitato qui un incontro di Coppa Davis contro la Spagna più di 30 anni fa, magari si ripeterà", auspica Tabarelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA