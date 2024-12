Sarà Bologna la prima sede italiana delle Final 8 di Coppa Davis, assegnate dal 2025 al 2027 all'Italia dall'Itf e già in calendario dal 18 al 23 novembre del prossimo anno. A quanto apprende l'ANSA in ambienti sportivi, il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, ha espresso poi l'idea di portare in seguito la Final 8 per l'insalatiera a Bolzano, praticamente casa-Sinner.



