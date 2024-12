Sci: la tedesca Duerr guida slalom di Killington, Peterlini 14/a

Con una classifica molto stretta, dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Killington è al comando la tedesca Lena Duerr in 53.87. Dietro di lei la svedese Anne Swenn Larsson in 53.98 e la svizzera Camille Rast in 53.99. Per l'Italia - mentre, pur iscritta e con il pettorale 31, per qualche problemino alla schiena ha preferito non gareggiare Federica Brignone, a digiuno di allenamento da un mese in questa disciplina che non è la sua - la migliore è la trentina Martina Peterlini, 14/a in 55.10. Poi, dopo le prime quaranta al via e mentre l'altra trentina Beatrice Sola ha inforcato, parecchio più indietro ci sono Marta Rossetti in 56.61 e la friulana Lara Della Mea in 56.67. Entrambe sono con qualifica per la seconda manche a rischio.

Assente ovviamente - con grande delusione del pubblico americano - dopo l'infortunio di ieri in gigante la campionessa Usa Mikaela Shiffrin. Una forte abrasione al fianco sinistro - ''mi sono sentita come trafitta'' - e qualche contusione sono fortunatamente le sole conseguenze fisiche riscontrate all'americana. Ancora non si sa quando tornerà a gareggiare.

Seconda manche - con pista dal fondo decisamente meno duro ed abbordabile rispetto a quello del gigante - alle ore 19.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA