Esplodono i costi per la pista di slittino a Innsbruck

Non solo la pista di slittina di Cortina fa discutere: a Innsbruck, in Austria, crea malumori con Vienna l'esplosione dei costi per la ristrutturazione dell'impianto di Igls che risale alle olimpiadi 1976. I costi in un primo momento erano stati preventivati con 27,4 milioni di euro, ma ora si sono aggiunti altri 3,4 milioni.

La città di Innsbruck, il land Tirolo e lo stato austriaco volevano inizialmente dividere la spesa equamente per tre, ora però Vienna ha fatto sapere che parteciperà solo con 8,6 milioni e soprattutto non coprirà l'aumento dei costi. Il sindaco di Innsbruck Johannes Anzengruber, interpellato dalla Tiroler Tageszeitung, ribadisce che l'impegno preso in precedenza da Vienna va rispettato.

Durante il tira e molla per la realizzazione del nuovo impianto per slittino e bob a Cortina, in più occasioni era stato proposto Innsbruck come sede per le gare olimpiche.





