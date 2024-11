A Obereggen si scia già, stasera anche in notturna

A Obereggen, in Alto Adige, si scia da questa mattina. Il centro sciistico della val d'Ega è infatti il primo delle 12 valli di Dolomiti Superski a festeggiare i 50 anni dalla costituzione carosello sciistico.

Stasera si scierà anche in notturna. Domani, sabato 30 novembre aprirà il collegamento con le consorelle trentine Pampeago e Predazzo. Domani impianti in funzione anche in sei dei dodici centri di Dolomiti Superski. Inoltre si potrà sciare a Obereggen (il martedì e venerdì dalle ore 19 alle ore 22) fino a marzo 2025.

La Coppa Europa torna a Obereggen il 16 dicembre per la 41/a edizione dello slalom si sulla pista Maierl. La gara costituirà, come di consueto, un preludio al tradizionale slalom di Coppa del Mondo in Italia, quest'anno allo slalom in Alta Badia il 22 dicembre. Nell'albo d'oro ci sono nomi, come Alberto Tomba terzo nel Super G nel 1986, Marcel Hirscher terzo nello slalom del 2007; Giuliano Razzoli, vincitore in slalom nel 2009, sei settimane dopo si laureò campione olimpico a Vancouver.



