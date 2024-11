Torna in 70 piazze trentine la campagna Un Panettone per la Vita di Admo. Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre oltre 150 volontari proporranno panettoni, pandori e altri dolci natalizi in cambio di un'offerta. Con i fondi raccolti, Admo Trentino finanzierà l'Apss e il laboratorio di tipizzazione di Trento, il centro trapianti di Verona e la Fondazione Città della Speranza di Padova.

Nel 2023, grazie alle campagne di raccolta fondi Un Panettone per la Vita, Una Colomba per la Vita e Chicco Sorriso, Admo Trentino ha devoluto 147.000 euro, suddivisi tra borse di studio e l'acquisto di attrezzature a enti che si occupano di tipizzazioni, donazione e trapianto di midollo osseo e ricerca.

Admo Trentino ha finanziato il Laboratorio di tipizzazione HLA dell'Ospedale S. Chiara di Trento, il centro trapianti del Policlinico G.B. Rossi di Verona e la Fondazione Città della Speranza di Padova, da anni impegnata nella lotta contro i tumori pediatrici.

L'associazione, inoltre, supporta l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari mettendo a disposizione la sua segreteria per effettuare le chiamate agli aspiranti donatori, così da fissare un appuntamento per la tipizzazione in base alle disponibilità comunicate, e sostiene le famiglie colpite da malattie del sangue.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA