Incidente al Brennero, code di tir fino a Bressanone

Un incidente stradale senza feriti, avvenuto questa mattina all'alba al Brennero, ha causato disagi soprattutto per il traffico pesante. Poco prima delle sei un furgone che trainava un carrello con un'automobile ha urtato nella galleria sul confine italo-austriaco lateralmente un tir che viaggiava in direzione opposta. Nessuna conseguenza per i conducenti ma il rimorchio si è messo di traverso e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e il servizio strade. Si è formata così una coda di tir che è arrivata fino a Bressanone e solo in mattinata si è lentamente smaltita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA