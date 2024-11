Autonomia Trentino-AAdige, conclusione trattative il 16 dicembre

I negoziati sulla riforma dell'autonomia della Provincia di Bolzano e della Provincia di Trento del gruppo di lavoro con il Governo si concluderanno il 16 dicembre 2024. I risultati delle trattative saranno poi consegnati ufficialmente al Governo. Lo ha annunciato il presidente della Provincia Arno Kompatscher oggi dopo un incontro di oltre due ore al Dipartimento per gli affari regionali a Roma sulla riforma statutaria delle due Province autonome di Trento e Bolzano.

Kompatscher ha spiegato che è stato raggiunto un accordo per chiarire le questioni in sospeso a livello governativo entro il 16 dicembre. Tuttavia, se alcuni punti rimarranno aperti, il documento sarà comunque consegnato al Governo dopo l'incontro di metà dicembre. Le questioni in sospeso saranno affrontate a livello politico.

Nonostante le questioni ancora aperte, Kompatscher ha sottolineato i progressi compiuti oggi. "Ci sono stati accordi su questioni importanti e nel complesso abbiamo fatto progressi", ha dichiarato. Alcuni punti richiedono ulteriori pareri dai ministeri.

È stato previsto più tempo, per l'incontro finale del 16 dicembre, al fine di chiarire tutte le questioni rimanenti e portare i negoziati a una conclusione positiva. "Ci sono ancora questioni che devono essere affrontate in modo più approfondito, ma stiamo facendo buoni progressi", ha detto Kompatscher.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA