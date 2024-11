A luglio e ad agosto in Trentino 200.000 turisti in più del 2023

Nei mesi di luglio e di agosto 2024 le presenze nelle strutture ricettive del Trentino sono aumentate di circa 200.000 turisti rispetto allo stesso periodo del 2023. Sono state poco meno di 7 milioni (6.972.618), in aumento dell'1% anche rispetto al 2019. È stato marcato in particolare l'aumento di alcune clientele internazionali. A crescere, poi, è stato soprattutto il turismo in montagna, mentre sono rimaste stabili le presenze nelle città. I dati sono stati forniti dall'assessore provinciale al turismo Roberto Failoni, che nell'ambito del Tavolo Azzurro ha parlato di "una stagione estiva molto positiva non solo per i numeri ma anche per la redditività delle imprese trentine". Il 67% dei pernottamenti è di turisti italiani, mentre il restante proviene da Paesi dell'Ue (soprattutto la Germania, con il 13%). La clientela rimane soddisfatta da accoglienza, attività outdoor, accesso alle informazioni ed enogastronomia. Le note negative sono legate a parcheggi, viabilità, trasporto pubblico e proposte culturali.

"Le prime sensazioni sono poi positive anche per quanto concerne la stagione invernale. Segno che abbiamo un turismo in salute, che funziona e crea numeri importanti, ma soprattutto che crea economia", ha aggiunto Failoni, che ha parlato anche del percorso che porterà alla riforma della legge sulla ricettività. "Stiamo lavorando inoltre a una prima bozza della revisione della legge sulla ricettività e la mia volontà è quella di confrontarmi con le varie categorie così come avvenuto con l'approvazione della legge sulla promozione turistica del 2020. La riforma della legge sulla ricettività è una priorità assoluta, vogliamo arrivare in Consiglio con una proposta entro la prossima estate".



