Failoni, 'la stagione turistica invernale si prospetta buona'

"Siamo qui per fare il punto su una stagione turistica che si prospetta buona, ma anche per ribadire l'importanza strategica delle stazioni di interesse locale, dove famiglie e ragazzi possono avviarsi allo sci. Un altro impegno significativo è quello per la realizzazione del collegamento Trento-Bondone. Se ne parla da decenni ed ora ci siamo. In cinque anni, grazie alla collaborazione dell'intero territorio, dal Comune alle aziende, ci aspettiamo che questi nuovi impianti possano entrare in funzione aprendo nuove prospettive per il turismo e la mobilità tra il capoluogo e la sua montagna". Lo ha detto l'assessore provinciale Roberto Failoni, che ha incontrato la stampa per fare il punto sugli impianti funiviari in vista dell'imminente avvio della stagione turistica invernale.

In Trentino si contano 225 impianti di risalita e 10 in fase di realizzazione. Di questi, 27 esistenti e 3 in fase di realizzazione sono di proprietà di Trentino Sviluppo. Un altro modello d'intervento è quello delle partecipazioni nelle società funiviarie: Trentino Sviluppo ne detiene 14 nei principali comprensori. Il numero degli addetti impiegati nelle società partecipate da Trentino Sviluppo è oltre 600.

Trentino Sviluppo si sta occupando dell'ampliamento dell'area sciabile di Borgo Lares, con l'installazione di una nuova seggiovia quadriposto, di una nuova pista da sci e relative opere accessorie; della realizzazione di una nuova linea di innevamento lungo la pista panoramica e della variante campeggio nella skiarea di Brentonico e della sistemazione della skiarea in località Piazze nel comune di Bedollo con realizzazione di una nuova sciovia monoposto a fune alta. Tra i progetti strategici il collegamento funiviario San Martino di Castrozza - Passo Rolle, che entrerà in funzione a partire dalla stagione invernale 2027-2028. Per quanto riguarda l'impianto fra Trento e il Bondone è confermato il finanziamento ministeriale sul primo lotto dei lavori pari a 37,5 milioni di euro, tempo di realizzazione circa 5 anni.



