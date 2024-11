Un fondo immobiliare per il nuovo Museo di Oetzi

Il nuovo museo di Oetzi, la mummia dei ghiacci, sarà finanziato anche con un fondo immobiliare al quale la Provincia di Bolzano conferirà propri fabbricati da valorizzare. Il fondo sarà costituito con il supporto di Euregio+, la società d'investimento partecipata dalla stessa Provincia di Bolzano, da quella di Trento e da Pensplan Centrum.

"Nel 2022 è stata identificata l'area ex Enel su cui costruire il nuovo Museo archeologico, nel 2023 è stata approvata la variazione urbanistica necessaria e oggi siamo nelle condizioni di partire con l'esproprio del terreno e di avviare la procedura per il concorso di progettazione", ha spiegato l'assessore provinciale all'edilizia pubblica, Christian Bianchi.

L'opera sarà in parte finanziata con il bilancio provinciale ed in parte facendo ricorso al futuro fondo immobiliare.

"Attraverso questo fondo sarà possibile reperire una buona parte delle risorse necessarie alla realizzazione del Museo - ha aggiunto Bianchi - anche con coinvolgimento investitori privati.

Euregio+ è stata creata proprio per favorire operazioni di questo tipo".



