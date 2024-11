Intervento massiccio dei vigili del fuoco in val d'Ega per un silo di una falegnameria in fiamme. Dalla struttura si è alzata una intensa colonna di fumo.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco volontari della zona come anche quelli permanenti di Bolzano per portare sotto controllo la situazione.



