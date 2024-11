A Trento inaugurata nuova struttura accoglienza per senza dimora

A Trento è stata inaugurata una nuova struttura d'accoglienza allestita in moduli abitativi temporanei che potrà accogliere fino a 33 persone senza dimora.

Si chiama Casa Baldè ed è stata preparata dal Servizio prevenzione rischi e dalla Centrale unica emergenza della Provincia di Trento.

La struttura - si legge in una nota - sarà gestita dall'associazione Amici dei senzatetto. "È doveroso oggi essere qui per dare valore a questo luogo. La Provincia autonoma di Trento vuole mantenere forte il suo impegno a sostegno delle persone che hanno bisogno di essere accolte, attraverso una serie di interventi mirati che si sviluppano su più livelli, per garantire risposte adeguate alle diverse necessità stagionali", ha dichiarato l'assessore provinciale alle politiche sociali Mario Tonina.

Complessivamente per l'inverno 2024-2025 viene garantita l'accoglienza per persone senza dimora per oltre 320 posti letto.



