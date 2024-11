Truffa con vendita di un motore 'fantasma', denunciato 20enne

E' stato denunciato dai Carabinieri di Silandro, un ventenne italiano che sarebbe l'autore di una truffa telefonica ai danni di un cittadino di Glorenza, avvenuta a luglio. Il malvivente, spacciandosi per un dipendente di una società specializzata nella vendita di ricambi per auto ed avvalendosi di un'utenza telefonica intestata ad una persona terza, per giunta completamente ignara del fatto, avrebbe appunto contattato la sua vittima proponendogli, sotto forma di offerta molto vantaggiosa, l'acquisto di un motore usato per la propria autovettura. Evidentemente interessata a quanto offerto e cadendo nella trappola tesagli dal suo interlocutore telefonico, la vittima ha effettuato un bonifico di diverse centinaia di euro per l'acquisto del materiale proposto, senza mai vedersi recapitare quanto promesso. Solo qualche giorno dopo, provata dall'accaduto e capendo di essere stata truffata, si era rivolto ai Carabinieri per chiedere aiuto. Preziosissimo è stato quindi il contributo dei militari, che a distanza di poco tempo, ha permesso di ricostruire i fatti risalendo al presunto autore di un fenomeno purtroppo in crescita e particolarmente insidioso.



