I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per un tetto in fiamme nel centro di Magrè. In supporto sono arrivati anche i pompieri volontari delle località limitrofe. Due persone sono state portate in ospedale con lievi sintomi di intossicazione da fumo. La causa del rogo potrebbe essere il surriscaldamento della canna fumaria.



