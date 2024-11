Referendum su orsi e lupi, da oggi al voto anche la Val di Non

È partita oggi nella Comunità della Valle di Non, in Trentino, la consultazione popolare sulla presenza di orsi e lupi. Durerà fino a sabato 7 dicembre. La consultazione arriva a poche settimane di distanza da quella che si è tenuta nella Comunità della Val di Sole a fine ottobre, che ha visto un'affluenza alle urne del 63,16%. Il quesito in Val di Non è lo stesso di quello del referendum della Val di Sole: "Ritieni che la presenza di grandi carnivori quali orsi e lupi, in zone densamente antropizzate come la Val di Non, sia un grave pericolo per la sicurezza pubblica ed un danno per l'economia e la salvaguardia di usi, costumi e tradizioni locali?". In Val di Sole avevano risposto "sì" il 98,58% dei votanti.

Per gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cles la consultazione si svolgerà presso il municipio lunedì 25 novembre dalle 8 alle 12.30, martedì 26 novembre dalle 8 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, mercoledì 27 novembre dalle 8 dalle 12.30, giovedì 28 novembre dalle 8 alle 12.30, venerdì 29 novembre dalle 8 alle 12.30, sabato 30 novembre dalle 8 alle 12.30, lunedì 2 dicembre dalle 8 alle 12.30, martedì 3 dicembre dalle 8 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, mercoledì 4 dicembre dalle 8 alle 12.30, giovedì 5 dicembre dalle 8 alle 12.30, venerdì 6 dicembre dalle 8 alle 12.30 e sabato 7 dicembre dalle 8 alle 12.30.



